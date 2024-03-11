مدير عام شركة باكستانية يؤكد أهمية الزراعة الذكية في مواجهة التغير المناخي

أكد المدير العام لشركة سينجينتا باكستان (وهي شركة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية) زيشان حسيب بايج، اليوم الاثنين، على اتباع نهج شامل ومتعدد الأبعاد لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز زراعة مستدامة، مشيرا إلى أن الشركة لعبت دورا رائدا في ابتكار بذور ومنتجات لتحسين المحاصيل.

وأوضح حسيب بايج، في حديثه لقناة بي تي في الإخبارية، أن الزراعة الذكية أصبحت حقيقة واقعة أيضا، حيث يمكن لأجهزة رقمية تحليل الظروف الجوية ومراقبة نمو النباتات وتحسين كفاءة الري وتقليل استهلاك المياه الجوفية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن بايج قوله إن جعل مناخ الزراعة ذكيا من خلال نهج متكامل، يعد أيضا حلا مثاليا لضمان الأمن الغذائي لسكان العالم المتزايدين باستمرار، في وقت توجد فيه مشكلتان مزدوجتان تتمثلان في تدهور الأراضي وانبعاثات الكربون.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لشركة سينجنتا هو تحقيق إنتاجية مستدامة أعلى، وضمان سبل العيش والأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وذكر أن "الزراعة المتكاملة لديها إمكانات هائلة لجعل المزارعين أذكياء مناخيا من خلال زراعة محاصيل مختلفة على نفس الأرض واستخدام الموارد الزراعية بشكل مستدام".