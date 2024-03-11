الإمارات تجهز سفينة مساعدات ثالثة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، عن تجهيز سفينة مساعدات لسكان غزة، من المقرر توجيهها إلى مدينة العريش المصرية خلال اليومين المقبلين.

وتحمل السفينة 4 آلاف و500 طن من المواد الإغاثية، تتنوع مابين مواد غذائية وطبية ومكملات غذائية للأطفال، إلى جانب ملابس شتوية ومواد للإيواء.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذه السفينة هي الثالثة التي يتم توجيهها لدعم سكان غزة، ويأتي تجهيزها بالتزامن مع حلول شهر رمضان، للإسهام في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة في الوقت الراهن.

وذكرت أنه تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع وفود الهلال الأحمر الإماراتي المتواجدة حاليا داخل القطاع، لتوزيع حمولة السفينة من المساعدات على المستهدفين في المناطق الأكثر تأثرا بأحداث غزة.

وكانت دولة الإمارات قد سيرت في ديسمبر الماضي، سفينة المساعدات الأولى إلى مدينة العريش وعلى متنها 4016 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة، تضمنت 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، و131 طنا من المساعدات الطبية، تلتها السفينة الثانية التي تم تسييرها الشهر الماضي، وحملت 4 آلاف و303 أطنان من المواد الغذائية و154 طنا من مواد الإيواء، و87 طنا من المساعدات الطبية.

كانت الإمارات أرسلت العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن سكانه، كما استقبلت دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد. كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في غزة .