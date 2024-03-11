نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند للإسكواش

حققت نور الطيب، لاعبة وادي دجلة والمنتخب الوطني، كأس بطولة كليفلاند للإسكواش 2024، بعد الفوز في النهائي على الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

وتوجت نور الطيب باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، الأحد بنتيجة أشواط 3-1، وبواقع (9-11، 11-6، 11-6 و11-5)

بفوزها ببطولة اليوم، حقت نور الطيب اللقب الثالث في الموسم الحالي، موسم 2023-2024، بعد الفوز يلقب بطولة ساوث ويسترن والتي أقيمت بولاية تكساس الأمريكية، ولقب كأس ماليزيا في ثاني بطولاتها هذا الموسم، رافعة رصيدها إلى 16 لقبا بشكل عام.

وتعد بطولة كليفلاند للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 126.250 ألف دولار.