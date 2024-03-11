تراجع الناتج الصناعي في هولندا خلال يناير الماضي

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أعلن مكتب الإحصاء المركزي الهولندي اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي بهولندا في بداية العام الحالي بأسرع وتيرة له منذ 3 شهور.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي تراجع خلال كيناير الماضي بنسبة 5ر5% سنويا، بعد تراجعه بنسبة 7ر1% خلال ديسمبر الماضي. ويتراجع الناتج الصناعي في هولندا باطراد منذ أبريل الماضي.

وعلى أساس القطاعات، تراجع ناتج قطاع معدات النقل بنسبة 34ر14%، في حين تراجع ناتج قطاع المعدات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 1ر9% سنويا.

وعلى أساس شهري انكمش الناتج الصناعي بنسبة 7ر4% خلال يناير الماضي.

من ناحية أخرى أظهر مؤشر منفصل تحسن ثقة المنتجين الصناعيين في هولندا خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق.