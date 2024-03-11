مركز الفلك ينشر أول صورة لهلال شهر رمضان

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نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان الكريم الذي بدأ اليوم الاثنين.

وكتب المركز عبر حسابه على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين: «هلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الاثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات، بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة».

وأمس الأحد، استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقالت الإفتاء: «تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان».

وعلى ذلك، أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان.