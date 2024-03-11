مركز الفلك ينشر أول صورة لهلال شهر رمضان

نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان الكريم الذي بدأ اليوم الاثنين.
وكتب المركز عبر حسابه على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين: «هلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الاثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات، بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة».
وأمس الأحد، استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وقالت الإفتاء: «تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان».
وعلى ذلك، أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان.