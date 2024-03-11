إحالة أوراق متهم بقتل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور للمفتي

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق متهم بقتل شقيقه وزوجته، بسبب خلافات أسرية بينهم بمنطقة بولاق الدكرور، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



وحددت المحكمة جلسة 20 مارس المقبل للنطق بالحكم.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة، وأمانة سر طلعت عبده.



وأسندت التحقيقات في القضية أن المتهم "إسماعيل . ع" في يوم 23 يونيه 2023 قتل شقيقه "محمد"، و زوجته "داليا . ج" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلهما على إثر خلاف استمر بينهم، وذلك باستخدام سلاح أبيض "سكين".



وتابعت التحقيقات أن المتهم عندما اتيحت له الفرصة انهال على المجني عليهما طعنا بسلاحه، فأحدث ما بهما من إصابات التي أودت بحياتهما.