الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يزور فرنسا نهاية سبتمبر المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون

كشفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن أن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، سيجري زيارة رسمية إلى فرنسا نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر 2024.



وتم تأجيل زيارة تبون إلى فرنسا عدة مرات، بسبب عدم توفر "الظروف الملائمة" لها.



وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا من خلالها إلى "العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جمهوري ودولي".



وأبرز ذات المصدر أن الرئيس تبون، عبّر "عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة"، موضحا أن تبون وماكرون، تطرقا إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الزراعة، والطاقة والمعادن النادرة، وصناعة السكك الحديدية.



وقالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيسين اتفقا على الزيارة الرسمية التي سيؤديها تبون، إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا.