قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل تحوِّل الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثكنة عسكرية، للتنكيل بالفلسطينيين، ولتضليل العالم بأنها مُستهدفة.

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن دولة الاحتلال تتعمد نشر ما يزيد على 23 كتيبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكأنها تُعيد احتلالها بالقوة من جديد.

وأشارت إلى آلاف الكتائب والفرق الشرطية التي تجتاح مدينة القدس بحجة حلول شهر رمضان المبارك، و نشر ما يزيد على 750 حاجزا عسكريا في طول الضفة وعرضها، وإغلاق الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على مداخل القرى والبلدات والمدن.

وأضافت أن هذه الممارسات التصعيدية تُشعل توترات جديدة على ساحة الصراع، مؤكدة أن حواجز الاحتلال العسكرية وبواباته الحديدية ليس لها أي وظيفة أمنية، بل تستخدمها لفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإذلالهم.

وأشارت إلى أنَّ الزج بهذه القوات العسكرية يندرج في إطار محاولات إسرائيل شيطنة الشعب الفلسطيني ووصمه بالعنف والإرهاب، وإعطاء انطباع كاذب للمجتمع الدولي بأنها مستهدفة، والتغطية على أبشع أشكال القمع والتنكيل والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين الإرهابية بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وطالبت الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكدت أنّ المنطق العسكري القائم على عنجهية القوة لا يوفر الأمن والاستقرار لأحد.