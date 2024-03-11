زيادة واردات إيطاليا من النفط الليبي والنيجيري خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الإيطالية ارتفاع واردات إيطاليا من النفط الخام من ليبيا ونيجيريا خلال يناير الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عدة شهور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ليبيا أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام إلى إيطاليا خلال يناير الماضي لتحل محل أذربيجان التي احتلت رأس القائمة في الشهر السابق، بعد أن وصلت صادرات النفط الليبي إلى إيطاليا إلى أعلى مستوياتها منذ 6 شهور.

وشكل خام السدر نحو نصف واردات إيطاليا من النفط الليبي خلال يناير الماضي.

في الوقت نفسه، زادت واردات إيطاليا من النفط النيجيري إلى أعلى مستوياتها منذ 28 شهرا، في حين تراجعت الواردات من أذربيجان إلى أقل مستوياتها منذ نوفمبر 2022.