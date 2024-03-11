النني يهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك

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هنأ محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، اليوم الإثنين، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «مبارك عليكم أغلى الشهور مع دوام الصحة والعافية وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.. رمضان كريم».

ومن المقرر أن يواجه فريق أرسنال نظيره بورتو البرتغالي، مساء غدًا الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بورتو البرتغالي قد حقق الفوز على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.