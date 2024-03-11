العراق يدشن ناقلة نفط جديدة بحمولة 32 ألف طن

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن تدشين العراق، ناقلة جديدة لنقل المنتجات النفطية للأسواق العالمية بحمولة 32 ألف طن.

وقال عبدالغني في تصريح صحفي: "نحتفلَ اليوم من جديد بتدشينِ الناقلة الجديدة، وذلك بعد فترة قصيرة من تدشين الناقلة سومر في سبتمبر الماضي، حيث تبلغ حمولة الناقلة الجديدة 32 ألف طن مخصصة لنقل المنتجات النفطية، ويبلغ طولها 184 متراً وبعرض 32 متراً، وتم التعاقد عليها مع إحدى الشركات العالمية النرويجية المتخصصة".

وأضاف أن تدشين هذه الناقلة "يأتي ضمن خطط وزارة النفط لتعزيز وتطوير دور الناقل الوطني في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية إلى دول العالم خاصة، وأن وزارة النفط العراقية تدرس أسلوب الشراكة مع الشركات الدولية الناقلة المتخصصة لتنفيذ مشاريع النقل التجارية المشتركة".

من جانبه أكد المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية علي قيس، أهمية تعزيز أسطول الناقل الوطني ضمن خطط الوزارة بناقلات بحمولات كبيرة ومتوسطة جديدة إلى جانب إبرام عقود تعاون مع شركات عالمية متخصصة تسهم في تحقيق إيرادات مالية.