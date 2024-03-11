مواطنو الأقصر يؤدون صلاة تراويح ثاني ليالي رمضان

في أجواء إيمانية مهيبة، أدّى مواطنو الأقصر صلاة التراويح في ثان ليالي شهر رمضان المبارك، حيث امتلأت المساجد بالمصلين الذين توافدوا لأداء هذه الشعيرة المباركة.

وحرص المصلون على الدعاء لأهالي فلسطين في ركعة الوتر التي ختموا بها التراويح رافعين أكفهم إلى الله تعالى بدعاء خاص يطلبون فيه من الله أن يرفع عنهم الغمة ويهلك العدو الصهيوني الذي سبب لهم خسائر في الأرواح بدون حساب ولا عقاب.

وعبّر العديد من المصلين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين موقفهم الثابت في دعم القضية الفلسطينية حتى نيلها لحقوقها كاملة.

وشهدت محافظة الأقصر استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تنظيف وتعقيم المساجد، وتوفير جميع الخدمات للمصلين.