 مسلسل الكبير أوي 8.. رحمة أحمد تستمع لنصائح رضوى الشربيني في الحلقة الأولى - بوابة الشروق
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مسلسل الكبير أوي 8.. رحمة أحمد تستمع لنصائح رضوى الشربيني في الحلقة الأولى

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 11:12 م

مع بداية الحلقة الجديدة من الجزء الثامن من مسلسل "الكبير" أكدت مربوحة والتي تقوم بدورها رحمة أحمد بإعلانها إنها ستقوم بتنفيذ كل نصائح رضوى الشربيني في التعامل مع زوجها، بعد أن أعلن الكبير عن رفضه أن يتم الاحتفال بشم النسيم في الدوار أو خارجه، وذلك بعد أن اجربته على الاستيقاظ من النوم ليحتفل معها والخروج من المنزل.

فردت عليه قائلة "متزعليش يا مربوحة.. ابسطي نفسك بنفسك، اقتدي بكلام رضوي الشربيني".

العمل من بطولة المسلسل كل من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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