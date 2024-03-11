كشف الفنان أحمد زاهر، تفاصيل مشاركته في مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، متمنيا أن ينال العمل على إعجاب محبيه.

وقال أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إنه يجسد خلال أحداث مسلسل محارب شخصية محامي، مضيفًا: أجسد دور محامي، شخصية شديدة الصعوبة شريرة، وأقابل حسن عند وقوع مشكلة تواجهه، وأظل طوال الأحداث أضايقه.

وعن كواليس تعاونه مع حسن الرداد، قال أحمد زاهر: أنا وحسن الرداد أصدقاء من زمان، لكن لم يجمعنا عمل، وهذا أول تعاون بيننا، هو شخص جميل جدا وإنسان ونفسيته حلوة وربطت الكيميا بيننا على طول.

وأكد أحمد زاهر أنه لم ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل محارب، ومن المقرر أن يستكمل تصويره حتى 15 أو 20 من رمضان، قائلا: لسه شغالين على قدم وساق علشان نلحق وإحنا عاملين مسلسل قوي جدا، وملك موجودة وتلعب دور تيك توكر من المؤثرين.