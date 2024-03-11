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رئيس جامعة دمياط يفتتح دورة برنامج الإدارة الجامعية والقيادة

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:43 م

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، دورة برنامج الإدارة الجامعية والقيادة، التي ينظمها مركز البرامج الإثرائية والتدريب الإداري المتخصص بالجامعة، وتستمر على مدار 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وأوضح بيان أصدره الدكتور حمدان ربيع المتولي، اليوم، أن ذلك جاء بحضور الدكتور رمضان عبدالحميد الطنطاوي، رئيس الجامعة الأسبق، وبمشاركة عدد من عمداء ووكلاء كليات التمريض والتجارة والزراعة، وأكد رئيس الجامعة، أهمية تلك الدورات في ثقل المهارات القيادية لدى القيادات الجامعية.

وجدير بالذكر أن دورة الإدارة الجامعية والقيادة أحد المتطلبات الأساسية لملف الترشح لشغل منصب عميد بمختلف كليات الجامعة.


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