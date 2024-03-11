وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا، اليوم الاثنين، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

كما ناقش الوزيران، خلال الاتصال، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا أمس الأحد، المجتمع الدولي إلى إيقاف الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز سلمان بن عبدالعزيز في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات".

وأضاف الملك سلمان في كلمته التي القاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري:"إننا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذه الجرائم الوحشية (التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي) وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت السعودية جددت يوم الخميس الماضي التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، مشددة على ضرورة إنهاء المعاناة الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.