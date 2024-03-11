نمو اقتصاد اليابان بمعدل 1ر0% خلال الربع الأخير

أعلن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الاثنين نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير بمعدل 3ر0% بعد انكماشه بمعدل 7ر0% خلال الربع الثالث.

وعلى أساس سنوي سجل اقتصاد اليابان نموا بمعدل 4ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشه بمعدل 4ر0% بعد انكماشه بمعدل 9ر2% خلال الربع الثالث.

وسجل الإنفاق الرأسمالي في اليابان نموا ربع سنوي بمعدل 2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1ر0% بعد تراجع بنسبة 4ر0% خلال الربع الثالث.

وزاد الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2ر0% مقارنة بالربع الثالث في حين تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.