ألمانيا: حكم بالسجن المؤبد على أمريكي لإدانته بارتكاب جرائم عنف بحق سائحتين أمريكيتين

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة كمبتن جنوبي ألمانيا، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على رجل أمريكي لإدانته بارتكاب جرائم عنف بحق سائحتين أمريكيتين على مسافة غير بعيدة من قصر نويشفانشتاين.

وصنفت المحكمة الجرائم التي ارتكبها المتهم (31 عاما) بأنها قتل والشروع في قتل والاغتصاب الذي أدى إلى الوفاة.

وأكد رئيس المحكمة الخطورة الخاصة للجريمة ومن ثم فإن من غير المرجح تعليق عقوبة السجن بعد مضي 15 عاما.

واعترف المتهم بأنه اعتدى على الصديقتين في مسار للتنزه بالقرب من جسر مارين في منتصف يونيو 2023 ثم ألقاهما في واد بعمق حوالي 50 مترا ما أسفر عن وفاة شابة تبلغ من العمر 21 عاما في المستشفى بعد الهجوم، فيما أُصِيْبَت صديقتها التي تكبرها بعام بجروح خطيرة.

كان الرجل تعرف على الشابتين قبل دقائق قليلة من وقوع الجريمة، وكان الرجل والصديقتان توجها بشكل منفصل إلى منطقة ألجوي جنوب ألمانيا لقضاء عطلة. ويعد جسر مارين الذي يقع قبالة القصر الأسطوري ملتقى محببا للسائحين من كل أنحاء العالم لأنها يتيح إلقاء إطلالة جيدة على المبنى الرائع للملك البافاري لودفيج الثاني.

كان الرجل هاجم الشابة (21 عاما) بغرض اغتصابها وعندما هرعت صديقتها (22 عاما) لنجدتها دفعها الرجل نحو المضيق المجاور ثم واصل جريمته بحق الصديقة الأخرى. وبعد أن لاحظه زوجان أثناء ارتكاب الجريمة دفع المجني عليها باتجاه المنحدر أيضا.