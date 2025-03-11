الكرملين: أوكرانيا تمتلك من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن كمية كبيرة من الأسلحة وصلت إلى أوكرانيا، لدرجة أنها ستكفيها لعدة أشهر حتى بعد توقف الإمدادات.

وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر في المدرسة العليا للاقتصاد، أنه تم نقل الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا، لدرجة أنه حتى بعد توقف الإمدادات، سيكون لدى الأوكرانيين ما يقاتلون به لعدة أشهر، طبعا إذا لم يتم سرقتها، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف: "إذا أوقف رجل الأعمال والوزير الأمريكي، إيلون ماسك، الاتصالات عن القوات المسلحة الأوكرانية، فإنهم سوف يحصلون على بديل على الفور".