وزير خارجية لبنان يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

جدّد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الثلاثاء، ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.

واستقبل الوزير رجي اليوم السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماجرو "وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة في سوريا، ونتائج الزيارات التي قام بها الوزير رجّي إلى الرياض والقاهرة وعمّان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وجدد الوزير رجّي التأكيد على "ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على اسرائيل لالزامها بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

وطبقا للبيان، تم التطرق إلى "الجهود التي تقوم بها فرنسا لتوفير الدعم للبنان، ومساعدته في مسألة إعادة الإعمار".

وفي الشأن السوري، شدد الوزير رجّي على "أن وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها هي مصلحة لبنانية".

من جهته، أكد السفير ماجرو "التزام فرنسا الثابت بدعم لبنان ومساعدته على تخطي أزماته".