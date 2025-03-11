محافظ المنيا يصدر حركة تعيينات وتغييرات بين مديري ووكلاء إدارات تعليمية

أصدر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قرارا بإجراء حركة تغييرات وترقيات في عدد من بإدارات المنيا التعليمية بهدف ضخ دماء شابة وقيادات ناجحة لصالح العملية التعليمية.

شملت الحركة ندب 6 مديري إدارات و4 وكلاء إدارات تعليمية.

وبالنسبة لمديري الإدارات التعليمية، فقد تم ندب كل من: وردة وزير السيد محمد، معلم خبير بإدارة العدوة، تندب مديرا لإدارة مغاغة التعليمية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية، محمد سليمان عبد الله السيد، كبير معلمين بإدارة مطاى التعليمية، يندب مديرا لإدارة بني مزار التعليمية لمد عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية ،محمود صلاح صديق محمد، كبير معلمين بادارة مغاغة التعليمية، يندب مديرا لإدارة سمالوط التعليمية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية.

كما تقرر ندب حمادة نصر محمد شحاتة، كبير معلمين بإدارة المنيا، مديرا لإدارة أبو قرقاص التعليمية لمدة عام، محمد عبادة محمد محمد، مديرا لإدارة ملوى التعليمية لمدة عام، محمد أحمد عبد السميع حسانين، كبير أخصائيين وبديوان المديرية، يندب مديرا لإدارة ديرمواس التعليمية لمدة عام.

وبالنسبة لحركة وكلاء الإدارات التعليمية، تم ندب: أحمد راجح علام محمد، موجه صفوف أولي ورئيس قسم التعليم الاعدادي بإدارة العدوة التعليمية، يندب وكيلا لإدارة العدوة التعليمية لمدة عام، حسن عبد العزيز محمد محمد، مدير التعليم الإعدادي بإدارة مغاغة التعليمية، يندب وكيلا لإدارة مغاغة التعليمية لمدة عام، محمود أحمد صفوت محمد، كبير معلمين بإدارة أبوقرقاص التعليمية، يندب وكيلا لإدارة ملوي التعليمية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية، عبد العزيز محمد على حسن، كبير معلمين تربية رياضية بإدارة ملوي، يندب وكيلا لإدارة ديرمواس التعليمية لمد عام.