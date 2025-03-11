وصول 34 مصابا ومرافقا فلسطينيا لمعبر رفح البري

وصل إلى معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، الدفعة 35 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يتم نقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر في معبر رفح، إن المصابين وعددهم 14 مصابًا وجريحًا ومريضًا فلسطينيًا، ومعهم 20 مرافقًا، يتم توزيعهم على الأطقم الطبية المصرية فور وصولهم، ونُقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات مصرية أخرى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وفقًا لحالاتهم الصحية.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى المستشفيات المصرية منذ بدء عمليات الإجلاء تجاوز 1500 شخص، فيما بلغ عدد المرافقين 2100 شخص.