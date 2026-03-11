إسبانيا تستدعي سفيرتها لدى إسرائيل في ظل توسع خلاف دبلوماسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استدعت إسبانيا سفيرتها لدى إسرائيل، آنا سالومون، بحسب بيان نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، فيما تدهورت العلاقات بين البلدين بشأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واستدعت إسبانيا سالومون إلى مدريد لإجراء مشاورات في سبتمبر بعدما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إسبانيا بشن حملة مضادة لإسرائيل ومناهضة للسامية.

يشار إلى أن إسبانيا هي من أشد المنتقدين الأوروبيين لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واتهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وفرضت إسبانيا عقوبات على إسرائيل.

وتدعم الحكومة الإسبانية الحقوق الفلسطينية واعترفت بفلسطين كدولة.

وانتقد سانشيز الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الجارية على إيران ووصفها بانها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ومن جانبها، استدعت إسرائيل سفيرتها لدى إسبانيا روديكا راديان-جوردون لإجراء مشاورات في نوفمبر 2023، ولم تعد إلى عملها من حينها.