البحرين: اعتراض 108 صواريخ و177 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 108 صواريخ و177 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء - بالجميع، بالتقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.