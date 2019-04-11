الخميس 11 أبريل 2019 12:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟

النتـائـج تصويت

معلقة على نجاح نتنياهو.. صحيفة «بوليتِكين» الدنماركية: إسرائيل في طريق خاطئ

كوبنهاجن - د ب أ:
نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 11:01 ص | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 11:01 ص

علقت صحيفة "بوليتِكين" الليبرالية الدنماركية على نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفترة خامسة، قائلة اليوم الخميس: "لقد أدارت إسرائيل بهذه الانتخابات ظهرها بقوة لعملية السلام، ولحلم حل الدولتين في الصراع مع الفلسطينيين".

ورأت الصحيفة أن عملية السلام تمر منذ سنوات بأزمة "ولكن هناك خطر الآن من تهاوي هذه العملية".

وذهبت الصحيفة إلى أن "نتنياهو نجح في تهميش الصراع مع الفلسطينيين وتوفير الرخاء والأمن للإسرائيليين "وبذلك أقنع الكثير من الإسرائيليين بأن حل الصراع ليس ملحا، وأن الأمر الواقع جيد"، مضيفة: "ولكن هذا كذب بواح، لأن هناك شعبا بأكمله يتعرض للقمع، ولأن إسرائيل أصبحت نوعا من المستعمرين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك