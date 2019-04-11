علقت صحيفة "بوليتِكين" الليبرالية الدنماركية على نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفترة خامسة، قائلة اليوم الخميس: "لقد أدارت إسرائيل بهذه الانتخابات ظهرها بقوة لعملية السلام، ولحلم حل الدولتين في الصراع مع الفلسطينيين".

ورأت الصحيفة أن عملية السلام تمر منذ سنوات بأزمة "ولكن هناك خطر الآن من تهاوي هذه العملية".

وذهبت الصحيفة إلى أن "نتنياهو نجح في تهميش الصراع مع الفلسطينيين وتوفير الرخاء والأمن للإسرائيليين "وبذلك أقنع الكثير من الإسرائيليين بأن حل الصراع ليس ملحا، وأن الأمر الواقع جيد"، مضيفة: "ولكن هذا كذب بواح، لأن هناك شعبا بأكمله يتعرض للقمع، ولأن إسرائيل أصبحت نوعا من المستعمرين".