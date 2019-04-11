بدء محاكمة والدين في ألمانيا بسبب وفاة طفلهما بانسداد في الأمعاء



تبدأ، اليوم الخميس، في مدينة آخن القريبة من مدينة كولونيا الألمانية، محاكمة والدين بسبب وفاة نجلهما جراء الإصابة بانسداد في الأمعاء.



ويتهم الادعاء العام أم الفتى ووالده بالتسبب في إصابة أفضت للموت جراء الإهمال، بسبب عدم اصطحاب الطفل الذي توفي عن 5 سنوات، لطبيب.



حسب الدعوى، فإن الطفل كان يعاني من مشاكل في المعدة منذ فترة طويلة وتلقى أيضا علاجا لهذا السبب، ولكنه أصيب مطلع نوفمبر 2017 بآلام مفاجئة لم تتحسن بعد تلقي العلاج.



اكتفى الوالدان حسب الادعاء بإعطاء ابنهما مسكنات، وانتهى الأمر بوفاة الطفل بسبب انسداد الأمعاء، أو ما يعرف بالتغلف المعوي.



حددت المحكمة 3 أيام لنظر القضية، واستدعت أطباء كشهود أيضا.



ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 30 أبريل الجاري.