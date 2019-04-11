مدير صندوق النقد ترحب بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أكتوبر

رحبت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) حتى الحادى والثلاثين من أكتوبر المقبل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن لاجارد قولها "إن تمديد (البريكست) أدى إلى تفادى النتائج الخطيرة لخروجها بدون اتفاق، وهي خطوة كان من شأنه أن تؤدي إلى حدوث ضغوط على الاقتصاد العالمي".

وحذرت لاجارد - مع ذلك - من أن هذه الترتيبات الجديدة من شأنها - أيضا - أن تطيل فترة الشكوك ولن تؤدي إلى حل للمشاكل القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت لاجارد - في تصريحات أدلت بها للصحفيين في واشنطن - إن خروج بريطانيا بدون اتفاق كان سينطوي على "نتائج فظيعة"، على حد وصفها.

وكان الاتحاد الاوروبي قد عقد - أمس - قمة طارئة لبحث تأجيل (البريكست)، حيث وافق بعد مفاوضات شاقة استغرقت قرابة خمس ساعات على منح بريطانيا تمديدا مرنا للخروج من الاتحاد الأوروبي ينتهى في الحادى والثلاثين من اكتوبر المقبل.