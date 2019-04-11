تراجع حاد لخطط الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول

أظهرت بيانات حكومية صادرة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تراجعا حادا في خطط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فإن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3.17 مليار دولار بانخفاض نسبته 35.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، إن الاستثمارات الفعلية التي نقذتها الشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 2.62 مليار دولار بانخفاض نسبته 15.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إلى أنه في حين تراجعت أرقام تعهدات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي فإنها مازالت قريبة من متوسط الأرقام خلال السنوات العشر الماضية والذي يبلغ 3.26 مليار دولار خلال الربع الأول من العام. في الوقت نفسه فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت أعلى من متوسطها خلال السنوات العشر الماضية حيث كان 2.25 مليار دولار.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة القول إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية في بداية العام الحالي يأتي في إطار تراجع الإنفاق الاستثماري في مختلف أنحاء العالم على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجع بنسبة 19% إلى 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن بعض الشركات الأجنبية كانت قد كثفت استثماراتها خلال السنوات الماضية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة وانتهى أجلها بنهاية العام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع الاستثمارات مع بداية العام الجديد.