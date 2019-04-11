القبض على فيتنامي بحوزته جلد وعظام نمر على حدود الصين

قال مسؤول بسلطات الحدود اليوم الخميس إنه تم القبض على رجل فيتنامي وبحوزته جلد وعظام نمر بينما كان يحاول عبور الحدود في شمال فيتنام إلى الصين.

وقال نجوين دوك دانه، قائد نقطة حرس الحدود الإقليمية، هاي هوا، إنه تم القبض على فام فان هيب البالغ من العمر 26 عاما أمس الأربعاء، وبحوزته جلد كامل لنمر وعظام وزنها 5.4 كيلوجرامات بينما كان يحاول عبور الحدود في إقليم كوانج نينه.

وأضاف المسؤول: "لقد تم تسليمه مع المضبوطات للشرطة المحلية من أجل المزيد من الاستجواب".

يشار إلى أنه في الطب التقليدي الصيني والفيتنامي، يعتقد أن أجسام النمور تساعد على علاج عدد من الأمراض، على الرغم من عدم تدعيم العلم لأي من الفوائد المفترضة.

وتتجه النمور نحو الانقراض فعليا في البرية الفيتنامية، ولكن ناشطي الحفاظ على الطبيعة يعتقدون أن هناك المئات من النمور تجري تربيتها في مزارع غير مشروعة.

وفي حالة إدانته بخرق قواعد حماية الحيوانات البرية النادرة، يمكن أن يواجه الرجل عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات.