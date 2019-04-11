الخارجية الأمريكية: ندعم بقوة وجود دولة سودانية ديمقراطية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدعم بقوة وجود دولة سودانية ديمقراطية بشكل سلمي، مشددة على ضرورة ضبط النفس وإتاحة الفرصة للمشاركة المدنية في الحكومة.

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، انعقد اليوم الخميس: «نشكر الشعب السوداني على عدم اللجوء إلى العنف، وعلى التعبير عن مطالبه الشرعية من أجل المشاركة الشاملة، عبر حكومة تمثلهم وتحترم حقوق الإنسان».

وتابعت: «نحن ننسق مع الشركاء الدوليين ونراقب كيف ستتطور الأمور وكيف ينبغي أن يتم التعاطي معها»، مستطردة أن الولايات المتحدة تشدد على سلامة وأمن مواطنيها الموجودين في السودان.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.