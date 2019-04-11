طالبان تختطف 60 من سائقي الشاحنات الأفغان لعدم دفع رسوم غير قانونية

اختطف مسلحو طالبان 60 من سائقي الشاحنات في إقليم سامانجان بشمال أفغانستان، اليوم الخميس، لعدم دفعهم رسوما غير قانونية يطالب بها المسلحون.

وقال رئيس المجلس الإقليمي، حاجي راز محمد موحدي، إنه جرى اختطاف السائقين بعدما نصب أفراد طالبان نقطة تفتيش في مقاطعة درة صوف العليا في الصباح.

وبحسب موحدي، رفض عدد كبير من سائقي الشاحنات الذين ينقلون الفحم من منجم في المقاطعة إلى إقليم بلخ بشمال البلاد، دفع رسما بقيمة سبعة آلاف أفغاني (90 دولارا) على أساس شهري، كانت الجماعة المتمردة قد طالبتهم به.

وقال موحدي إن هذه المسألة شائعة ومن المعروف أن طالبان تحرق الشاحنات التي لا تدفع الرسوم.

وتابع موحدي: "لقد عرضنا هذه القضية على الحكومة عدة مرات"، مضيفا أن الحكومة المحلية لم تعمل بعد على حل القضية أو توفير الأمن على امتداد الطريق.

وقال موحدي إن مصير السائقين لا يزال مجهولا.

وقال عضو المجلس الإقليمي إن الحكومة تفرض ضريبة قيمتها 50 ألف أفغاني على كل شاحنة شهريا لنقل الفحم من المنجم.

وقال محمد أمين، قائد الشرطة السابق عن مقاطعة درة صوف العليا، إنه على دراية بالحادث ولكن لديه تقارير تفيد بأن بعض السائقين ربما يكون تم الإفراج عنهم بالفعل.

يشار إلى أن التعدين في أفغانستان إما غير منظم أو غير قانوني، فيما تقع المناجم أحيانا في منطقة تحت سيطرة طالبان.

وبالتالي تبتز طالبان المال من هؤلاء المنخرطين في تجارة التعدين غير القانونية للسماح لهم بالاستمرار في العمل في مناطق يسيطر عليها المتمردون.