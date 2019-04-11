مواكب احتفالية لآلاف السيارات فى شوارع الخرطوم

خرج مئات الآلاف من السودانيين بسياراتهم ومشيا على الأقدام، إلى الشوارع فى العاصمة الخرطوم وبقية المدن، أمس، تأييدا لمطالب التغيير، وتعبيرا عن فرحهم بـ«الانتصار» بعد إعلان الجيش عزل الرئيس عمر البشير.

وأفاد الشهود أن السيارات أطلقت أبواقها وهى تجوب الشوارع تعبيرا عن الفرح بـ«الانتصار»، الذى يعززه عدم ظهور الرئيس البشير.

وتوجه عشرات الآلاف صوب القصر الرئاسى بالخرطوم، فيما يتوافد عشرات الآلاف إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السودانى والذى لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسى وازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة وهم يهتفون للحرية والتغيير.

وأظهر مقطع فيديو، عددا من السودانيين وهم يزيلون لافتة تحمل صورة البشير فى أحد شوارع الخرطوم، كما أظهرت مقاطع مصورة المواطنين السودانيين وهم يرفعون الأعلام ويتكدسون بسياراتهم كمظهر احتفالى على أحد الطرق، بينما أظهرت فيديوهات أخرى احتفال المحتجين الذين يعتصمون أمام وزارة الدفاع منذ السبت الماضى.

وقال شاهد من رويترز إن الجيش وأجهزة الأمن نشروا قوات فى محيط وزارة الدفاع، بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسة فى العاصمة، مضيفا أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.

وهتف المحتجون خارج الوزارة «سقط سقط.. انتصرنا». وتصاعدت الأزمة الراهنة فى السودان منذ مطلع الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع فى وسط الخرطوم حيث يوجد مقر سكن البشير.

وفى الفضاء الإلكترونى، سيطر الفرح والشعور بـ «الانتصار» على أغلب التغريدات السودانية؛ حيث عبر البعض عن فخرهم بما حققته المظاهرات وقوة الحراك المستمر منذ أكثر من أربعة شهور.

بينما يغرد آخرون عن الشعور بالانتصار لمشاركتهم فى «لحظة تاريخية» وكونهم جزءا لا يتجزأ من القصص التى ستسرد للأجيال القادمة.

وخلال انتظار الشعب السودانى لإعلان القوات المسلحة، ملأت التغريدات الساخرة هاشتاج #خلص ــ سقطت معبرا عن نفاد الصبر فى الانتظار للحظة تاريخية. وكتب أحد المغردين: «يتمسك الجميع بالراديو وكأننا فى الستينيات».