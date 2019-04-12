الجيش الليبي يصدر أمرا بالقبض على فايز السراج وعدد من العسكريين

أصدر المدعي العسكري الليبي أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة.

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان لها أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس، إن أوامر القبض شملت كذلك أسماء رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، و وزير دفاع حكومة الوفاق السابق مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، وعدد آخر من العسكريين.

وقال المدعي العسكري إن هذه العناصر عملت على تفتيت الوحدة الوطنية وخيانة شؤون الدولة، وإثارة الفتنة مع الدول الأجنبية لإشعال الحرب في ليبيا، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات مسلحة غير مشروعة، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب، بدعم مادي وغطاء سياسي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا.