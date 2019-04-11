إدانة مواطن سوري بتهمة الإرهاب في الدنمارك

أدانت محكمة دنماركية، اليوم الخميس، مواطنا سوريا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة كوبنهاجن.

وقالت محكمة مدينة كوبنهاجن إن المواطن السوري، 32 عاما، الذي لم يتم ذكر اسمه، كان يعتزم تنفيذ عملية طعن في موقع مجهول في كوبنهاجن قبل أن يفجر قنبلة واحدة على الأقل.

وأُطلق على العملية التي تم إحباطها، والتي كان من المقرر أن تنفذ في أواخر عام 2016، "قضية عود الثقاب"، حيث إن بعض المواد المستخدمة في تصنيع القنابل تشمل رؤوس الكبريت.

وجاء في بيان المحكمة، أنه تم إدانة المواطن السوري بتهمة التخطيط لتصنيع قنبلة باستخدام 17 ألف عود ثقاب و17 بطارية وأجهزة اتصالات لاسلكية وألعاب نارية.

وجرى العثور على المواد بجانب سكينتين طويلتين بحوزة شاب سوري آخر، جرى القبض عليه في أواخر عام 2016 في ألمانيا عندما كان في طريقه إلى الدنمارك.

وتم الكشف عن تفاصيل الخطة خلال محاكمة الشاب في ألمانيا، حيث تم إصدار حكما بسجنه 6 أعوام ونصف في يوليو 2017.

ودفع المواطن السوري ببراءته، ونفى دعمه لتنظيم "داعش" مثلما قال الادعاء.

ويذكر أنه تم القبض على المتهم السوري في مطار كوبنهاجن في نوفمبر 2017، أثناء محاولته السفر لتركيا بجواز سفر مزور.

وقالت محكمة كوبنهاجن إنها من المقرر أن تصدر حكمها في 20 مايو المقبل.