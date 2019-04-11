بوتين: مشروع التكامل الأوراسي أثبت فعاليته خلال السنوات الـ 25 الماضية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالتكامل الاقتصادي الأوراسي، معتبرا أن مشروع التكامل أثبت نجاحه خلال السنوات الـ 25 المنقضية على انطلاقه.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتن، في رسالة للمشاركين في المؤتمر العلمي العملي الدولي (من الفكرة إلى الواقع)، الذي بدأ أعماله في مدينة نور سلطان، اليوم، قوله إنه على مدى السنوات الـ25 الماضية، قطعت بلدان المنطقة الأوراسية طريقا طويلا، من فكرة تشكيل اتحاد دول متساوية الحقوق التي طرحها أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف في جامعة موسكو، وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الناجح الحالي".

وأضاف أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مستمرة في تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية المتبادلة، موضحا أن التعاون عبر الحدود وبين الأقاليم يتطور بشكل حيوي، ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مختلف المجالات، وهناك تفاعل مع الهياكل الأخرى متعددة الأطراف في القارة.

وتابع:"عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، توفر فرصا إضافية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وكازاخستان، وهو أمر مهم ولصالح شعوبنا الشقيقة".

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة اقتصادية دولية للتكامل تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، وتمخض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عن 20 عاما من المفاوضات وجهود التقارب والخطوات التكاملية المرحلية؛ لقيام سوق مشتركة مفتوحة تتيح التبادل الحر للسلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول الأعضاء.