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المهنيين السودانيين: الاعتصام مستمر من كل فئات الشعب لحين تحقيق أهدافه


نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 11:09 ص | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 11:09 ص

أكد تجمع المهنيين السودانيين -اليوم الخميس- استمرار الاعتصام من قبل كل فئات الشعب السوداني حتى تحقيق أهدافه المنشودة، وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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