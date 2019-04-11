المهنيين السودانيين: الاعتصام مستمر من كل فئات الشعب لحين تحقيق أهدافه

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أكد تجمع المهنيين السودانيين -اليوم الخميس- استمرار الاعتصام من قبل كل فئات الشعب السوداني حتى تحقيق أهدافه المنشودة، وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.