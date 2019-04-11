الخميس 11 أبريل 2019 2:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟

النتـائـج تصويت

رئيس الإكوادور: تم سحب وضعية اللجوء من أسانج بسبب انتهاكه للاتفاقيات الدولية

برلين - د ب ا
نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 2:30 م

قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، إن الإكوادور سحبت صفة اللجوء من مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك