رئيس الإكوادور: تم سحب وضعية اللجوء من أسانج بسبب انتهاكه للاتفاقيات الدولية

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قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، إن الإكوادور سحبت صفة اللجوء من مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية.