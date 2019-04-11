رئيس الإكوادور: تم سحب وضعية اللجوء من أسانج بسبب انتهاكه للاتفاقيات الدولية

قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، إن الإكوادور سحبت صفة اللجوء من مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية.