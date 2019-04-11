تحالف الإجماع الوطني السوداني: لن نقبل بأي التفاف من الجيش على مطالبنا

أعربت قوى تحالف الإجماع الوطني السوداني، عن رفضها المطلق لما أسمته بـ"استبدال نظام عسكري بنظام عسكري آخر"، مؤكدة: "لا نقبل بأي التفاف من الجيش على مطالبنا"، وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وأضاف التحالف أنه: "لم يُعلن حتى الآن عن تشكيل مجلس عسكري، وأي سيناريو يؤدي إلى بقاء الجيش في السلطة غير مقبول، وسنعمل مع الجيش على انتقال سلمي للسلطة إلى القوى المدنية".

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السودانية.

ويشهد السودان تصعيدًا بارزًا على خلفية المظاهرات الأخيرة، وسط أنباء شبه مؤكدة عن تنحي الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.

وأحاطت القوات المسلحة السودانية مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتم بث الموسيقى العسكرية، في انتظار بيان مهم من الجيش.