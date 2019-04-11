أكدت مصادر لشبكة CNN أن الرئيس السوداني، عمر البشير، قد تنحى عن منصبه بعد نحو 3 عقود في السلطة ويقبع حاليا تحت الإقامة الجبرية، لافتة إلى أن حراسه الشخصيون تم تغييرهم، دون تقديم تفاصيل عن الموقع الذي يمكث به البشير.

وتأتي هذه الأنباء وسط حالة من الترقب لبيان من الجيش كان التلفزيون السوداني الرسمي قد ذكر صباح الخميس أنه سيبثه "قريبا".

وتداول نشطاء سودانيون، بيانات منسوبة إلى "المجلس الوطني الانتقالي" في السودان، وإعلان عزل الرئيس السوداني، عمر البشير من منصبه.

من جهته نشر تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد العديد من المظاهرات ضد البشير، بيانا قال فيه: "شعبنا الأبي، بعد أن ناضلنا وانتظرنا أكثر من أربعة أشهر كللت بالدماء والصبر ندعو الجماهير للحشد للاعتصام ونؤكد أن الشعب لن يقبل بغير سلطة مدنية انتقالية قوامها الكفاءات الوطنية البعيدة عن نظام الاستبداد والقهر".

وأضاف: "على قيادة قوات شعبنا المسلحة تسليم السلطة للشعب حسب ما جاء فى إعلان الحرية والتغيير".