رئيس وزراء أستراليا يعلن 18 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، رسميًا، اليوم الخميس، موعد إجراء الانتخابات العامة بالبلاد في 18 مايو القادم.

وقال موريسون، للصحفيين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "نحن نعيش في أفضل بلد في العالم، لكن من أجل الحفاظ على مستقبلك، فإن الطريق الذي أمامنا سيعتمد على الاقتصاد القوي، وذلك هو السبب في وجود كثير من الأشياء على المحك في هذه الانتخابات".

ويسعى التحالف اليميني الحاكم الذي يقوده موريسون إلى الفوز بفترة ثالثة في الانتخابات العامة المقبلة، حيث تبلغ فترة تولي المنصب ثلاث سنوات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حكومة موريسون الائتلافية -التي تشهد انقسامات فيما بينها- ستخسر خلال الانتخابات القادمة، وأوضحت الشبكة أن موريسون سيصبح أقل رئيس وزراء في أستراليا توليًا للمنصب بالتزامن مع عقد الانتخابات، حيث كان قد أدى اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في أغسطس من العام الماضي بعد فوزه برئاسة حزب الأحرار الحاكم.

يذكر أن موريسون معروف بسياسته الصارمة تجاه ملفات المهاجرين وطالبي اللجوء وتغير المناخ والإصلاحات الاقتصادية.