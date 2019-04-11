علقت صحيفة الـ"تيلجراف" البريطانية على فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا في الانتخابات، أن نتنياهوالبالغ من العمر 69 عاما لن يستطيع الاستمتاع طويلا بالنجاح الذي حققه في الانتخابات البرلمانية.

وقالت الصحيفة اليوم الخميس: "النتيجة هي أنه (نتنياهو) يوجد عند حافة هاوية بين نجاح سياسي، ومأساة شخصية".

وتابعت الصحيفة ذائعة الصيت: "فرغم أنه فاز بفترة حكم خامسة إلا أنه ربما يتم النبش هذا الأسبوع في الأدلة في قضايا الفساد الموجهة ضده".

وذهبت الصحيفة إلى أن نتيجة الانتخابات أبرزت انقساما بين الإسرائيليين الذين يحتاجونه كقائد، والإسرائيليين الذين يريدون رحيله".

ورأت الصحيفة أنه "وبدلا من أن يعمل نتنياهو على تجاوز هذا الانقسام وخدمة الشعب الإسرائيلي فإنه يركز على التصدي لملاحقته الجنائية" وقالت: "يستطيع اليوم أن يحتفل بنجاحه، ولكن ربما أصبح العام المقبل في السجن".