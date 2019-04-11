الصين تؤكد ضرورة ألا تؤثر عقوبات كوريا الشمالية على المساعدات الإنسانية

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة وو هاي تاو ضرورة ألا تؤثر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية على المساعدات الإنسانية للبلاد؛ وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال تاو - في تصريحات عقب موافقة مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن الصين تدعم فريق الخبراء في عمله المنوط به، وصوتت لصالح تمديد ولايته، مشيرا إلى أنه يتعين على فريق الخبراء، ولجنة العقوبات أن يتصرفا بصرامة في حدود ولاياتهما، كما يجب على كافة الأطراف المعنية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية بطريقة شاملة وكاملة ودقيقة.

وطالب تاو مجلس الأمن بأن يظل متحدا، ويدفع بصورة مشتركة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية للقضية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا عدم وجود بديل للحل السلمي عبر الحوار السياسي.

وشدد تاو على أهمية معالجة الشواغل المشروعة للأطراف المعنية بطريقة متوازنة، ودفع نزع السلاح النووي، وإنشاء آلية للسلام في شبه الجزيرة، من خلال اتباع نهج تدريجي مع خطوات متزامنة في إطار حل جامع.

ولفت تاو إلى أن الصين التزمت دائما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، والحفاظ علي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وتسوية القضية من خلال الحوار والتشاور، منوها إلى أن بلاده كانت متسقة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بطريقة شاملة وصارمة، وتولي أهمية لعمل الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى في كوريا الشمالية، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدة الضروريين.

وتعهد تاو بأن تواصل الصين التعاون الوثيق مع الأطراف المعنية، ولعب دور إيجابي في تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان السلام والاستقرار الدائمين في شمال شرق آسيا.