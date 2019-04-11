تقرير: تضاعف أعداد غير المدخنين الذين يعانون من الانسداد الرئوي المزمن حول العالم

كشف تقرير حديث عن تضاعف أعداد مرضى الانسداد الرئوي المزمن من غير المدخنين في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية.

وتشير البيانات إلى تعرض نحو 46% من غير المدخنين الذين يعانون من الانسداد الرئوي المزمن لنوات شديدة الحدة، وفقا للبحوث التي أجريت في هذا الصدد، وستعرض هذا الأسبوع أمام مؤتمر أمراض الرئة 2019 الذي يعقد في نيويورك.

وقال الدكتور سمير أربات، الأستاذ في جامعة "نيودلهي"، والمشارك في الدراسة، إن التعرض للتدخين السلبي أو لدخان السجائر الإلكترونية والتلوث البيئي والدخان المنزلي في مقدمة العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة حدة انتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن بين غير المدخنين.

وتشير الدراسة -التي أجريت في جامعة "نيويورك"- إلى أن ما يقرب من 61% من الأشخاص الذين يعيشون في الريف يتعرضون لحرق الكتل الخشبية والمخلفات الزراعية والسماد الحيواني والصرف الصحي يصبحون أكثر عرضة للانسداد الرئوي المزمن.

بالنسبة للنساء، تم ربط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالسمنة. في الواقع، أفادت إحدى الدراسات بأن النساء غير المدخنين اللاتي لديهن مؤشر كتلة الجسم من 40 أو أكثر لديهن مخاطر أعلى بنسبة 13% من الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن مقارنة بالنساء في نطاق وزن صحي.

وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 250 مليون حالة من مرض الانسداد الرئوي المزمن في جميع أنحاء العالم. يحدث العدد الهائل من وفيات مرض الانسداد الرئوي المزمن، بواقع أكثر من 90%، في البلدان المنخفضة الدخل أو المتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.