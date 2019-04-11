مشاكل قانونية محتملة تلوح في الأفق أمام أسانج بالسويد

قال الادعاء العام في السويد اليوم الخميس، إنه سيراجع طلبا بإعادة فتح تحقيق أولي بشأن اتهامات بالاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج وهو التحقيق الذي تم إلغاؤه في عام 2017.

ويمكن أن تؤدي المزاعم السويدية إلى تصعيد مشاكل أسانج القانونية في بريطانيا، حيث ثبتت إدانته بعدم تسليم نفسه للسلطات، كما يواجه طلبا لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويمكن استئناف التحقيق الأولي في السويد طالما أن القضية لم تسقط بالتقادم.

وذكرت هيئة الإدعاء أنه فيما يتعلق بهذه الحالة الخاصة بالاغتصاب المشتبه به، فلن ينطبق عليها مبدأ التقادم حتى منتصف أغسطس عام 2020.

وأسقطت بالتقادم في عام 2014 ثلاث اتهامات أخرى بالاعتداء الجنسي ضد أسانج.

ويصر أسانج على نفي هذه الاتهامات.