صندوق النقد يدرس الاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا جوايدو رئيسا للبلاد

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قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يدرس الاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا "خوان جوايدو" كرئيس للبلاد.

وقالت "لاجارد" في بداية اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن "الأمر متروك لأعضائنا لتحديد السلطة التي يمكنهم الاعتراف بها دبلوماسيا (في فنزويلا) وبالتالي نستطيع التعامل معها".

يذكر أن أكثر من 50 دولة تعترف بسلطة جوايدو، الذي ينافس الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" على السلطة في البلاد.

ولاتستطيع فنزويلا حاليا الحصول على أموالها لدى صندوق النقد الدولي نظرا لانقسام الدول الأعضاء في الصندوق حول السلطة المعترف بها، والتي يمكنها الحصول على الأموال.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن سبعة ملايين فنزويلي أي حوالي ربع سكان البلاد يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وقالت "لاجارد" إن حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في فنزويلا يحتاج إلى جهود متعددة المستويات، والصندوق مستعد للتحرك بسرعة لتقديم المساعدة.

من ناحيته، قال "ديفيد مالباس" الرئيس الجديد للبنك الدولي إن فنزويلا تعتبر مثار "قلق عميق" للبنك.

وأضاف أن "البنك الدولي سيشارك بعمق ونحن مستعدون لهذا لكن الموقف مازال مضطربا على الأرض".