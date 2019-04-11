وزارة الخارجية: نثق فى قدرة الشعب السودانى وجيشه على تجاوز المرحلة



أفادت صحيفة «الراكوبة» السودانية بأن الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، حاول ليلة أمس الأول «الهرب» إلى دولة عربية، فيما أشارت أخرى إلى أنه تم منع طائرته من الإقلاع من مطار الخرطوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر «مطلعه»، أن «البشير حاول ليلة الخميس الهرب إلى دولة عربية منحته فرصة اللجوء إليها، ولكن تلك الدولة قامت لاحقا بسحب دعوتها ورفضت استضافته، لذلك لم يجد أمامه شيئا سوى البقاء».

وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت قبل يومين، أن دولة خليجية «تتخذ مواقف وسطيه دائمة»، عرضت إرسال طائرة خاصة لنقل الرئيس البشير وعائلته إليها، مشيرة إلى أن الطائرة ظلت مرابطة فى مطار الخرطوم ثم غادرت.

من جانبها، نقلت صحيفة «سودافاكس» أن القوات المسلحة أعادت طائرة البشير قبل إقلاعها من مطار الخرطوم، وأن الدولة التى عرضت استضافته قد تراجعت عن عرضها.

يذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، التى أصدرت عددا من مذكرات الاعتقال بحقه، والتى اعتبرت أول مرة تصدر فيها المحكمة مثل هذه المذكرات بحق رئيس دولة فى السلطة.

ويواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بعمليات عسكرية فى منطقة دارفور بين عامى 2003 و2008.