موسكو تتهم واشنطن بنوايا عسكرية في برنامجها لغزو القمر

اتهم رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) دميتري روغوزين، واشنطن بأن برنامجها لغزو القمر من جديد، يتضمن خططا لتطوير تكنولوجيا قد تستخدم في الصناعات العسكرية.

وقال روغوزين، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، "غالبا ما تكون مثل هذه العمليات في الفضاء غطاء لبعض العمليات العسكرية غير المعلنة".

وأضاف "أمام الأمريكيين الآن مهمة سياسية لإيصال رواد إلى سطح القمر مرة أخرى، وعلى الرغم من أنني لا أفهم حقا إذا كانوا هناك سابقا، فلماذا يعيدون ذلك مرة أخرى ويكررون نفس العمل الفذ الذي قاموا به قبل 50 عاما؟ ما هي القيمة المضافة؟ نحن نفهم ذلك في العقود الماضية، والآن غالبا ما تكون هذه العمليات في الفضاء نوعا من الغطاء لتنفيذ بعض العمليات غير المعلنة".

وأشار إلى أن الرحلات الأمريكية إلى القمر بشكل أساسي تأتي لتطوير تكنولوجيات جديدة، سيتم استخدامها بعد ذلك في التكنولوجيا العسكرية.

واعتبر روغوزين أن هذا النوع من العمل يخلق قدرا هائلا من التقنيات ذات الصلة، لكن هذه التقنيات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضا، كما "صممنا نحن مركبة (بوران) المأهولة بشكل عام لبرنامجنا العسكري في العهد السوفيتي".