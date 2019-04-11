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البرلمان الفنزويلي: أزمة الكهرباء أدت لتراجع التضخم في مارس

البرلمان الفنزويلي-ارشيفية
البرلمان الفنزويلي-ارشيفية
بوجوتا - د ب أ:
نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 2:08 م | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 2:08 م


أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تهيمن عليها المعارضة، أمس الأربعاء، عن أن التضخم في البلاد تباطأ في مارس بسبب الشلل الاقتصادي الجزئي الذي تسبب فيه انقطاع الكهرباء.

وقال المشرع أنجل ألفارادو، إن التضخم تراجع إلى 18.1% في مارس مقارنة بـ54% في فبراير.

وحسب أرقام نشرها ألفارادو عبر تويتر، فإن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ رغم ذلك 1.6 مليون%.

وقال ألفارادو: "أسس التضخم المفرط قائمة".

ويعزي تراجع التضخم في شهر مارس جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مما أثر على العديد من المناطق لعدة أسابيع.

ولم ينشر البنك المركزي أرقام التضخم لسنوات.


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