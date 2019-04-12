اتهام محامي أوباما السابق بالكذب في قضية تتعلق بتحقيق مولر

تم اليوم الخميس توجيه اتهام لمحام كان يعمل في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن جريج كريج متهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة وإخفاء وقائع مادية عن أنشطة قام بها لصالح أوكرانيا.

والتهم المحددة الموجهة ضد كريج هي تزوير وإخفاء حقائق مادية عمدا عن الوحدة الخاصة بقانون تسجيل العملاء الأجانب بقطاع الأمن الوطني في وزارة العدل الأمريكية.

يشار إلى أن كريج الذي يبلغ من العمر 74 عاما، هو أول شخص له صلة بالحزب الديمقراطي يوجه له اتهام نتيجة تحقيق مولر الذي انتهي الشهر الماضي بعد 22 شهرا من التحقيقات بشأن تدخل مزعوم لروسيا في حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة في عام 2016.