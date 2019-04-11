على مدى ثلاثة عقود تمكن الرئيس السودانى المعزول عمر البشير من إخماد أصوات المعارضة أو تشتيت رموزها، لكن «تجمع المهنيين السودانيين» تمكن من كسر الطوق ليقود ثورة ضد حكم البشير.

وفى ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية فى السودان، نظمت مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم، تجمعا أطلقوا عليه «تجمع المهنيين السودانيين، والذى خاض أول تظاهرات ضد البشير فى 19 ديسمبر الماضى.

وشكل التجمع تحديا واضحا أمام حكومة البشير لا سيما وأن القانون السودانى يحظر تشكيل نقابات مهنية مستقلة وإنما نقابات تضم جميع العاملين بالمؤسسات دون فصل.

ورغم وجود نحو 100 حزب سياسى فى السودان بين معارض وموال للحكومة، لم يكن أى منها المحرك الرئيسى للشارع.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد يوسف المصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المشهد السودانى كان يفتقد سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى قائد».

وأضاف يوسف وهو أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الخرطوم البالغ من العمر 68 عاما أن «القوى السياسية المفترض بها أن تقود الحراك منقسمة على نفسها بين معسكرين: قوى الإجماع، ونداء السودان. وبالتالى، كانت الغالبية فى السودان تبحث عن قائد».

وتابع أن تجمع المهنيين قرر أن يكون مركز العمل وأن ينظم ما يقوله الناس ويضفى عليه معنى معينا، لكن القائد هو الشعب».

وليس للتجمع هيكل تنظيمى مثل الأحزاب، إذ يستلهم قوته من «العمل الجماعى»، وفقا للمتحدث باسمه، كما لا توجد إحصاءات مسجلة بعدد المنضوين فى صفوفه.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» أدوات رئيسية يعول عليها شباب التجمع فى التواصل والتعبئة.

وفى 25 ديسمبر، كانت الدعوة الأولى من تجمع المهنيين لتظاهرة نحو القصر الجمهورى «لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحى البشير فورا عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السودانى وحقنا للدماء».

واقترح التجمع أنه فى حال وافق البشير على التنحى «فستتشكل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محددة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السودانى».

ونفى المتحدث باسم تجمع المهنيين وهو عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة وجود نية لتحويل التجمع إلى كيان سياسى. قائلا: «ليس هناك تفكير فى تحويل الكيان المهنى لحزب سياسى أو كيان سياسى خصوصا وأن لدينا العديد من المهنيين هم بالفعل أعضاء فى أحزاب سياسية».